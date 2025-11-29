Украинская делегация отправилась в США: в МИД назвали главную цель визита

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © Associated Press

Киев начинает активную фазу дипломатической работы с Вашингтоном. Украинская делегация отправилась в Соединенные Штаты Америки для проведения переговоров, которые могут стать определяющими для дальнейшего хода войны. Главная цель поездки — не просто диалог, а конкретные шаги по защите государственных интересов и ускорению мирного процесса.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время общения с журналистами.

Состав команды и четкие директивы

По словам главы МИД, в состав делегации вошли представители ключевых государственных институций. В частности, в переговорах примут участие представители Министерства иностранных дел, Сил обороны и блока безопасности. Сибига подчеркнул, что команда едет не с пустыми руками, а с четко сложившимися задачами.

Все необходимые процедурные моменты уже согласованы и делегация получила соответствующие директивы. Министр подчеркнул, что украинская сторона занимает «твердую и четкую позицию», которая базируется на приоритете защиты национальных интересов государства в условиях продолжающейся агрессии РФ.

Ставка на Трампа и «момент истины»

Андрей Сибига отдельно остановился на роли США в нынешних процессах. Он выразил благодарность американским партнерам и лично президенту Дональду Трампу. По словам дипломата, сейчас сложилась ситуация, которую Украина должна использовать максимально эффективно.

Главная задача делегации — придать мирным усилиям правильную динамику, чтобы приблизить завершение боевых действий.

«Мы благодарны Соединенным Штатам Америки, мы благодарны президенту Трампу. Нам важно продолжение этого трека и вовлеченность США именно в этот мирный процесс. Самое главное — использовать момент, ускорить мирные усилия», — подчеркнул министр иностранных дел.

Дипломат добавил, что конечная цель этих усилий остается неизменной – достижение справедливого мира и возвращение нормальной жизни для всех украинцев.

Дипломат добавил, что конечная цель этих усилий остается неизменной – достижение справедливого мира и возвращение нормальной жизни для всех украинцев.