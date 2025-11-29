- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 164
- Время на прочтение
- 2 мин
Украинская делегация отправилась в США: в МИД назвали главную цель визита
Представители Украины уже направляются в Соединенные Штаты с четкими директивами по защите национальных интересов и обсуждению путей ускорения завершения войны во время сверхважных переговоров.
Киев начинает активную фазу дипломатической работы с Вашингтоном. Украинская делегация отправилась в Соединенные Штаты Америки для проведения переговоров, которые могут стать определяющими для дальнейшего хода войны. Главная цель поездки — не просто диалог, а конкретные шаги по защите государственных интересов и ускорению мирного процесса.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время общения с журналистами.
Состав команды и четкие директивы
По словам главы МИД, в состав делегации вошли представители ключевых государственных институций. В частности, в переговорах примут участие представители Министерства иностранных дел, Сил обороны и блока безопасности. Сибига подчеркнул, что команда едет не с пустыми руками, а с четко сложившимися задачами.
Все необходимые процедурные моменты уже согласованы и делегация получила соответствующие директивы. Министр подчеркнул, что украинская сторона занимает «твердую и четкую позицию», которая базируется на приоритете защиты национальных интересов государства в условиях продолжающейся агрессии РФ.
Ставка на Трампа и «момент истины»
Андрей Сибига отдельно остановился на роли США в нынешних процессах. Он выразил благодарность американским партнерам и лично президенту Дональду Трампу. По словам дипломата, сейчас сложилась ситуация, которую Украина должна использовать максимально эффективно.
Главная задача делегации — придать мирным усилиям правильную динамику, чтобы приблизить завершение боевых действий.
«Мы благодарны Соединенным Штатам Америки, мы благодарны президенту Трампу. Нам важно продолжение этого трека и вовлеченность США именно в этот мирный процесс. Самое главное — использовать момент, ускорить мирные усилия», — подчеркнул министр иностранных дел.
Дипломат добавил, что конечная цель этих усилий остается неизменной – достижение справедливого мира и возвращение нормальной жизни для всех украинцев.
Напомним, Сибига отмечает, что российский диктатор хочет любой ценой продолжить начатую в Украине войну. Министр назвал политика, из которого Путин сделал соучастника террора — и это не Ким Чен Ин.