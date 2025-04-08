Украинская делегация отправится в Вашингтон 11–12 апреля для переговоров относительно полезных ископаемых

Украинская делегация отправится в Вашингтон 11-12 апреля. / © ТСН.ua

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Во второй половине недели украинские чиновники поедут в США для переговоров по потенциальному соглашению, которое будет касаться послевоенной разработки месторождений полезных ископаемых и восстановления инфраструктуры.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Делегацию сформируют заместители министров экономики и юстиции. Визит состоится 11–12 апреля, однако участие высокопоставленных чиновников не предусмотрено — сейчас продолжаются только технические консультации. По словам двух украинских чиновников, Киев также привлек международную юридическую фирму для сопровождения переговоров.

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Представитель МИД подтвердил, что визит запланирован, но отказался от комментариев по поводу деталей. Министерство экономики пока не предоставило ответ на запрос журналистов.

Проект предстоящего соглашения, инициированный Вашингтоном, предполагает участие США в будущих доходах от добычи украинских ресурсов. По данным источников, Киеву предлагают передавать Соединенным Штатам половину доходов от значительной части экономики в качестве компенсации за предоставленную во время войны финансовую помощь, которую предыдущая администрация Байдена оценивала в десятки миллиардов долларов.

Тем не менее, Украина не признает эти средства обязательством и настаивает на том, что будущее соглашение должно учитывать большую долю инвестиций со стороны США. Кроме того, в Киеве опасаются, что привилегии для американской стороны в этой договоренности могут усложнить процесс евроинтеграции.

Киев пытается избегать жесткой публичной критики Вашингтона или президента Дональда Трампа, в то же время стремясь сохранить поддержку США в войне с Россией. Переговоры в Вашингтоне продолжат диалог, начатый в марте в ходе онлайн-консультаций после появления американского проекта соглашения.

Раньше мы рассказывали, чего ожидать Украине от соглашения о полезных ископаемых.