Украинская делегация прибыла на переговоры в Женеву: первые детали

Украинская делегация.

Украинская делегация уже прибыла в Женеву, где 17-18 февраля состоятся переговоры в трехстороннем формате с Россией и США.

Об этом рассказал глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров.

По его словам, повестка дня согласована, украинская команда готова к работе.

«Завтра приступаем к очередному раунду переговоров в трехстороннем формате. Ожидаем конструктивную работу и предметные встречи по вопросам безопасности и гуманитарным — ради продвижения к достойному и устойчивому миру», — отметил Умеров.

Предстоящие переговоры прокомментировал и президент Зеленский в своем видеообращении 16 февраля.

«Сейчас все ждут продолжения трехсторонних встреч. Наша делегация уже в Женеве уже готовится к переговорам. Россия не может устоять против соблазна в последние дни зимнего холода и хочет болезненно ударить по украинцам. Чем больше это зло от России, тем всем будет сложнее о чем-нибудь договориться с ними. Партнеры должны это понимать. В первую очередь, это касается Соединенных Штатов», — сказал глава государства.

Он напомнил, что прошел уже почти год максимально активной дипломатии, на которую пошла Украина. Киев согласился на все реалистичные предложения Америки начиная с предложения прекратить огонь.

«Россия отвергает, продолжает штурмы на фронте и удары по нашим городам, по энергетике. Рассчитываем, что партнеры будут действовать, чтобы принуждение агрессора к миру реально работал», — подытожил он.

В Кремле тем временем неожиданно заявили, что сменили главу делегации. По мнению Владимира Зеленского, это говорит о попытке России сорвать переговоры.