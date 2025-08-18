Украинская делегация прибыла в Белый дом: неожиданный атрибут на встрече с Трампом

Андрей Ермак, Рустем Умеров, Павел Палиса и Оксана Маркарова прибыли в Белый дом / © BBC

Реклама

В Вашингтон на переговоры с американской стороной прибыла делегация из Украины. В составе руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, заместитель председателя ОП Павел Палиса и посол Украины в США Оксана Маркарова.

Об этом сообщает BBC.

По прибытии делегации журналисты обратили внимание на одну деталь: заместитель председателя ОП Павел Палиса имел при себе карту. Это может быть карта боевых действий или планов украинской стороны, которую используют во время встреч в Белом доме.

Реклама

Напомним, что переговоры Трампа и Зеленского пройдут сначала в формате тет-а-тет и начнутся около 20:15 по киевскому времени. Онлайн трансляцию смотрите по ссылке.

Ранее президент Украины сообщил, что провел в Вашингтоне консультации с рядом европейских лидеров, чтобы скоординировать позиции перед встречей с Трампом в Овальном кабинете.