- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1278
- Время на прочтение
- 1 мин
Украинская делегация прибыла в Белый дом: неожиданный атрибут на встрече с Трампом
Украинская делегация во главе с Андреем Ермаком и Рустемом Умеровым прибыла в Белый дом.
В Вашингтон на переговоры с американской стороной прибыла делегация из Украины. В составе руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, заместитель председателя ОП Павел Палиса и посол Украины в США Оксана Маркарова.
Об этом сообщает BBC.
По прибытии делегации журналисты обратили внимание на одну деталь: заместитель председателя ОП Павел Палиса имел при себе карту. Это может быть карта боевых действий или планов украинской стороны, которую используют во время встреч в Белом доме.
Напомним, что переговоры Трампа и Зеленского пройдут сначала в формате тет-а-тет и начнутся около 20:15 по киевскому времени. Онлайн трансляцию смотрите по ссылке.
Ранее президент Украины сообщил, что провел в Вашингтоне консультации с рядом европейских лидеров, чтобы скоординировать позиции перед встречей с Трампом в Овальном кабинете.