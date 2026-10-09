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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Украинская делегация прибыла в США на переговоры с Уиткоффом и Кушнером: что будут обсуждать

Уиткофф и Кушнер обсудят с украинской делегацией новый план урегулирования войны.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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США и Украина

США и Украина / © Associated Press

Украинская переговорная делегация прибыла в США для участия в новом раунде переговоров по прекращению войны с Россией, где ключевой темой станет обсуждение нового комплексного плана урегулирования.

Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник, приближенный к украинской переговорной делегации.

В то же время о деталях предстоящей встречи и ее повестке дня проинформировал высокопоставленный чиновник американской администрации в комментарии NBC News.

Переговоры Украины и США 9 октября — что известно

Американский чиновник сообщил, что переговоры начнутся в пятницу, 9 октября. С американской стороны их возглавят спецпосланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Отмечается, что эта встреча — очередная попытка договориться о прекращении войны. Она происходит на фоне усиления смертельных воздушных атак с обеих сторон.

«Обсуждения будут сосредоточены на новом, единственном предложении, которое сосредоточено на всех аспектах конфликта, чтобы попытаться прекратить войну», — заявил высокопоставленный чиновник администрации в четверг вечером.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация будет находиться в США в течение двух дней. В ее состав вошли глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров и руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Мирные переговоры по войне в Украине — последние новости

Напомним, как заявил госсекретарь США Марко Рубио, война в Украине зашла в тупик, а шансов закончить ее переговорами сейчас почти нет.

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на слова Госсекретаря США Марко Рубио о том, что в настоящее время условий мирного урегулирования войны в Украине путем переговоров нет.

Впоследствии в Кремле заявили об отсутствии перспектив мира с Украиной.

Ранее мы писали, спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с украинской делегацией в Майами в пятницу, 9 октября, чтобы обсудить новые идеи по завершению войны. Стороны также попытаются наработать совместное предложение по этому поводу.

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