Украинская делегация прибыла в Стамбул: когда стартует встреча

Украинская делегация на предидущих переговорах в Стамбуле 16 мая / © Getty Images

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Украинская делегация прибыла в Стамбул для второго раунда переговоров о мире с российской стороной 2 июня. Встреча запланирована на вторую половину дня.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, сообщает «Суспільне».

Заметим, накануне президент Украины Владимир Зеленский утвердил полный состав делегации на вторых переговорах в Стамбуле, в которую вошли 14 человек. Возглавляет делегацию министр обороны Рустем Умеров. В составе также — советник руководителя Офиса президента Александр Бевз, первый заместитель главы МИД Сергей Кислица и другие политические и военные чиновники.

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Зеленский также озвучил ожидания от переговоров в Стамбуле. По его словам, украинская делегация попытается достичь прогресса на пути к миру. Глава государства акцентировал, что Киев дальше предлагает Москве полное, безусловное прекращение огня.

К слову, 1 июня стало известно, что российская делегация уже находится в Стамбуле накануне переговоров с Украиной.