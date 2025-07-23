Украинская делегация прибыла в Турцию: что известно

Переговоры в Турции / © Associated Press

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Украинская делегация прибыла в Турцию для участия в переговорах с представителями Российской Федерации. Делегацию возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Об этом сообщили источники Суспільного в Офисе президента.

Сегодня, 23 июля, в 19:00 в Стамбуле должны начаться переговоры. Основная тема обсуждения — подготовка потенциальной встречи на высшем уровне.

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Перед переговорами с российской стороной украинские представители планируют встречу с турецкими коллегами в Анкаре.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне сообщил, что Украина готовится к очередному раунду переговоров с Россией, которые должны состояться в Стамбуле.

Сегодня глава государства уже утвердил состав делегации, которую возглавил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. В переговорную группу вошли представители Офиса президента, МИД, ВСУ, СБУ, разведки и других ключевых учреждений.

Ранее в Кремле заявляли, что никаких изменений в составе российской группы нет. Ее снова будет возглавлять помощник «фюрера» Владимир Мединский. Якобы во время нового раунда переговоров стороны должны обменяться меморандумами.

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