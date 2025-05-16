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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Россиянам в Стамбуле понадобился переводчик: украинская делегация общалась на родном языке — The Telegraph

Украинская команда переговорщиков разговаривает с российской делегацией исключительно на родном языке.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Переговоры Украины и России

Переговоры между Украиной и Россией проходят с участием переводчика

Первые за три года прямые переговоры между Украиной и Россией стартовали в пятницу, 16 мая, в Стамбуле. Примечательно, что украинцы обращаются к русским только на родном языке, поэтому во встрече принимает участие переводчик.

Об этом сообщает The Telegraph.

«Члены украинской делегации во главе с министром обороны Рустемом Умеровым, вероятно, говорят по-русски, но предпочли использовать в переговорах родной язык», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что решение делегации Украины общаться через переводчика является «демонстрацией неповиновения, призванного доказать, что Украина не собирается уступать россиянам».

Напомним, Ермак ответил на попытки РФ назвать встречу в Стамбуле «продолжением прерванных переговоров». Он подчеркнул, что российская сторона пытается создать ассоциации между нынешними переговорами и событиями 2022 года, однако такие попытки бесполезны.

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