Переговоры между Украиной и Россией проходят с участием переводчика

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Первые за три года прямые переговоры между Украиной и Россией стартовали в пятницу, 16 мая, в Стамбуле. Примечательно, что украинцы обращаются к русским только на родном языке, поэтому во встрече принимает участие переводчик.

Об этом сообщает The Telegraph.

«Члены украинской делегации во главе с министром обороны Рустемом Умеровым, вероятно, говорят по-русски, но предпочли использовать в переговорах родной язык», — говорится в публикации.

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Издание отмечает, что решение делегации Украины общаться через переводчика является «демонстрацией неповиновения, призванного доказать, что Украина не собирается уступать россиянам».

Напомним, Ермак ответил на попытки РФ назвать встречу в Стамбуле «продолжением прерванных переговоров». Он подчеркнул, что российская сторона пытается создать ассоциации между нынешними переговорами и событиями 2022 года, однако такие попытки бесполезны.