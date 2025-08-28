Украинская делегация проведет переговоры в Нью-Йорке с Виткоффом: о чем будут говорить

Стив Виткофф / © Associated Press

Украинская делегация во главе с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком и секретарем СНБО Рустемом Умеровым в пятницу проведет в Нью-Йорке переговоры со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом .

Об этом сообщает Укринформ .

Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 27 августа заявил, что к встрече будет привлечена команда президента США.

«Будут привлечены все, кто работает над содержанием гарантий безопасности – военные, политические, экономические компоненты гарантий безопасности», – подчеркнул глава государства.

По данным агентства Bloomberg, основными темами переговоров будут гарантии безопасности для Украины и подготовка к потенциальной двусторонней встрече Владимира Зеленского с российским президентом Путиным.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на прошлой неделе в интервью NBC заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться тогда, когда будет составлена повестка дня такого саммита. «Эта повестка дня вообще не готова», — подчеркнул он.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы присутствовать на первой встрече Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, отметив, что президенты Украины и России «не очень хорошо ладят между собой».

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос завершения войны должен решаться на уровне лидеров Украины и РФ . Впрочем, россияне делают все, чтобы подобные переговоры не состоялись.