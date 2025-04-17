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Украинская делегация в Париже провела переговоры с представителями из Великобритании, Германии и Франции: о чем говорилось
Основные темы переговоров — прекращение огня и гарантии безопасности.
Украинская делегация в Париже провела переговоры с представителями из Великобритании, Германии и Франции.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.
«Работаем в Париже. Вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым обсудили с коллегами из Великобритании, Германии и Франции прекращение огня и гарантии безопасности», — отметил он.
Ермак уточнил, что в переговорах в Елисейском дворце от наших партнеров приняли участие представители стран, входящих в коалицию желающих: дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, советник по национальной безопасности Премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл и советник по национальной безопасности Федерального канц.
«Мы обменялись мнениями о дальнейших шагах по достижению справедливого и устойчивого мира, в частности реализации полного прекращения огня, привлечения многонационального военного контингента, а также развития эффективной архитектуры безопасности для Украины. Очень содержательный разговор. Работаем дальше», — резюмировал руководитель ОП.
Ранее стало известно, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров прибыли во Францию. Там они встретятся с представителями США, Германии, Франции и Великобритании.