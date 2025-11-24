Украинская делегация возвращается домой после переговоров в Женеве: Зеленский о дальнейших шагах

Зеленский ожидает доклад о результатах переговоров в Женеве и анонсирует следующие решения и координацию с партнерами Европы и мира / © Associated Press

Реклама

Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация уже возвращается домой после переговоров в Женеве. По его словам, он ожидает полноценного доклада сегодня вечером — относительно хода переговоров и ключевых акцентов, озвученных международными партнерами.

Об этом говорилось в обращении президента 24 ноября.

«По итогам докладов будем определяться по дальнейшим шагам и таймингу. Продолжим координироваться с Европой и другими партнерами в мире. Рассчитываем на достижение нужных результатов, и я благодарен всем, кто из Украины», — заявил Зеленский.

Реклама

Напомним, ТСН.ua уже предоставлял отчет по главным событиям за 24 ноября 2025 года. В частности, о ходе переговоров в Женеве, где обсуждался американский «мирный план» по Украине. Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио и руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявили о достижении прогресса по этому поводу.