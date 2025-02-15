Украинская дипломатия: чего ожидать от переговоров о войне в Украине

Первая встреча с президентом России Владимиром Путиным может создать неправильную основу для мирных переговоров. Украине важно согласовать свои действия с Европой и США.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"А потім до мене. А як ви до цього ставитеся? Спершу до Путіна, а потім до вас телефонують. Ну, я не дуже цьому радий. І все таки більша небезпека буде в тому, якщо перша зустріч буде з Путіним, а друга з Україною. І це я теж зазначив президенту Трампу. Ми спершу повинні звірити наше бачення, і за цим столом теж. Нам дуже важливо, щоб була Європа, тому що ми Європа, ми у Європі. Ми бачимо своє майбутнє тільки у Європейському Союзі на засадах членства. Європа уже багато нам допомогла. І коли я спілкуюся із різними представниками Сполучених Штатів, нової адміністрації, я дуже радий, що вони не припинили свою військову підтримку. І дякую їм за це ще раз. Але коли ми спілкуємося із ними, то я також усвідомлюю, яку частину підтримки за ці три роки надала Америка і яку дуже важливо надала Європа", — сказав він.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин договорились о начале переговоров по прекращению войны между Россией и Украиной.

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