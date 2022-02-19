Украинская дипломатия работает в режиме нон-стоп на фоне кризиса безопасности – Кулеба

Министр сказал, что дипломаты используют каждую возможность для защиты Украины и предотвращения дальнейшей эскалации.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о непрерывной работе украинской дипломатии на фоне российского кризиса безопасности.
Об этом министр сообщил в субботу, 19 февраля.
"На фоне российского кризиса безопасности, украинская дипломатия сегодня и в последующие дни работает в режиме нон-стоп для усиления поддержки Украины: дипломатической, военной, финансовой, санкционной. Используем каждую возможность для защиты Украины и предотвращения дальнейшей эскалации", – говорится в сообщении.
Отметим, что Кулеба принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности, а также примет участие в мероприятиях ЕС и ООН и проведет переговоры с США, чтобы скоординировать усилия Украины и партнеров по реализации глобальной стратегии сдерживания России от дальнейшей агрессии.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Мюнхен, где успел провести встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
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