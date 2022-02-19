Украинская дипломатия работает в режиме нон-стоп на фоне кризиса безопасности – Кулеба

Министр сказал, что дипломаты используют каждую возможность для защиты Украины и предотвращения дальнейшей эскалации.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о непрерывной работе украинской дипломатии на фоне российского кризиса безопасности.

Об этом министр сообщил в субботу, 19 февраля.

Также читайте Россия снова отказалась от участия в заседании ТКГ, но Украина привела аргументы о планах не атаковать

"На фоне российского кризиса безопасности, украинская дипломатия сегодня и в последующие дни работает в режиме нон-стоп для усиления поддержки Украины: дипломатической, военной, финансовой, санкционной. Используем каждую возможность для защиты Украины и предотвращения дальнейшей эскалации", – говорится в сообщении.

Отметим, что Кулеба принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности, а также примет участие в мероприятиях ЕС и ООН и проведет переговоры с США, чтобы скоординировать усилия Украины и партнеров по реализации глобальной стратегии сдерживания России от дальнейшей агрессии.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Мюнхен, где успел провести встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Конференция в Мюнхене: лидеры США и Европы собираются попытаться отвлечь войну

Читайте также: