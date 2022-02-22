Украинская дипломатка объяснила, что означает расторжение дипломатических отношений с Россией

Разрыв дипломатических отношений может иметь и политические, и юридические последствия.
Советник министра энергетики Елена Зеркаль объяснила процедуру расторжения дипломатических отношений и какие последствия это будет иметь как для Украины, так и для России.
Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
Она пояснила, что прекращение дипломатических отношений между государствами происходит путем официального заявления или принятием специального нормативного акта высшими органами государственной власти, сопровождающимися отзывом дипломатических представителей и закрытием дипломатических представительств.
"Международная практика прекращения дипломатических отношений свидетельствует, что такое решение является следствием нарушения государством своих международно-правовых обязательств, совершения недружественного акта, начала вооруженного конфликта и т.д.", — написала она.
Украинская дипломатка сообщает, что расторжение дипломатических отношений может иметь и политические, и юридические последствия. В частности, к политическим относится прекращение каких-либо прямых постоянных контактов между государствами. В то же время, несмотря на разрыв дипломатических отношений между двумя странами, разрешено осуществлять контакты между их представителями в рамках международных организаций и проводить двусторонние встречи на территории третьего государства.
"С точки зрения международного права разрыв дипломатических отношений может происходить без расторжения консульских отношений, а также не затрагивает действия международных договоров, заключенных между этими государствами", — подчеркнула Зеркаль.
Она добавила, что решение о расторжении дипломатических отношений происходит на основании статьи 106 Конституции Украины и статьи 7 Закона Украины "О дипломатической службе". Согласно этому, МИД должен обратиться к президенту Украины с соответствующим предложением.
Напомним, в "Слуге народа" было предложено разорвать дипломатические отношения с Россией. Впоследствии украинское Министерство иностранных дел обратилось к президенту с соответствующим предложением.
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