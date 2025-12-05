- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 349
- Время на прочтение
- 1 мин
Украинская и американская делегации завершили встречу в Майами: стали известны детали переговоров
Согласно сообщениям СМИ, встреча украинской и американской делегаций завершилась в Майами.
Встреча украинской и американской делегаций в Майами закончилась.
Об этом сообщили источники в делегации.
В переговорах с украинской стороны участвовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов. К команде также присоединилась посол Украины в США Ольга Стефанишина.
Это уже третья украино-американская встреча в таком формате. Предварительные переговоры прошли 23 ноября в Женеве. Ранее стороны встретились 30 ноября в Майами, штат Флорида.
По словам Умерова, украинская делегация работала в соответствии с четкими директивами президента Украины — защита украинских интересов, предметная дискуссия и продвижение наработок, сформированных после встреч в Женеве.
Официальные детали договоренностей стороны пока не раскрывают. Известно лишь, что переговоры касались дальнейших шагов в переговорном процессе между Украиной и США.