Украинская команда и Владимир Кличко передали бойцам батальона терробороны Киева дроны

Об этом сообщил в Facebook руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

"Украинская команда" передала 10 дронов Mavic 204-му батальону терробороны г. Киева. С помощью этих беспилотников наши герои смогут еще эффективнее избивать врага по всем направлениям и освобождать нашу соборную, независимую мать-Украину», — заявил Артур Палатный.

Он также отметил, что 204-й батальон ТРО м. Киева был в самых горячих точках страны: Бахмути, Соледари и других. В настоящее время бойцы находятся на ротации.

Брат мэра Киева Виталия Кличко – Владимир Кличко, в свою очередь, поблагодарил воинов за мужество и пожелал победы.

«Ребята, горжусь вами! Слава героям! Слава Украине! Только вперед и к победе! – сказал Владимир Кличко.

Ранее «Украинская команда» передала 7 дронов Mavic бойцам 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Также «Украинская команда» и Владимир Кличко передали самые современные шлемы пилотам 18-й Отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.