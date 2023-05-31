«Украинская команда» открыла сбор на спреи от комаров и клещей для защитников на передовой

Волонтерский штаб «Украинская команда» объявила срочный сбор на средства защиты от комаров и клещей для защитников на передовой.

Об этом сообщается на Facebook-странице штаба.

«С наступлением тепла наши воины на передовой столкнулись с засильем комаров и клещей. В этом году этих кровопийц много, как никогда. Накануне нашего контрнаступления на передовой нужны тысячи спреев и аэрозолей. Давайте вместе защитим наших защитников, чтобы комары и клещи не мешали им бить врага!» – призывают в волонтерском штабе.

Как говорится в сообщении, цена вопроса защиты одного воина – до 100 гривен.

«Чем больше соберем – тем больше военных обеспечим средствами против кровопийц», – подчеркивают в «Украинской команде».

Приобщиться к сбору можно по ссылкам:

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