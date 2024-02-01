"Украинская команда" открывает сбор на большие ударные беспилотники

Волонтерский штаб «Украинская команда» открывает новый большой сбор на ударные беспилотники, которые летят дальше и несут больше взрывчатки.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Украинской команды".

«Открываем новый большой сбор на ударные беспилотники. У них выросли крылья, а значит, они теперь могут преодолевать в разы большее расстояние и нести на себе в разы более тяжелый боеприпас. Ребята регулярно передают все ваши самые горячие «приветы» оркам. И мы с вами им в этом еще больше поможем», – говорится в сообщении «Украинской команды».

Цель сбора – 10 миллионов гривен.

«10 миллионов гривен – 200 самолетиков оркам на голову! Кидай раз 200 гривен, два раза по двести или сколько хочешь! 200 на 200! Донать! Задвухсоть орка! Сделаем оркам лютый лютый!» – призывает «Украинская команда».

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