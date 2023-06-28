«Украинская команда» отправила на передовую спреи от комаров для 15 тысяч бойцов

Волонтеры «Украинской команды» передали бойцам более 40 воинских подразделений, которые находятся на передовой, эффективные средства от комаров.

Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба.

«Украинская команда» передала на передовую 15 000 спреев от комаров. Эти защитные средства нужны там не меньше, чем оружие или дроны. Прошли дожди, и сейчас будет еще больше комаров. Поэтому мы должны надежно защитить защитников, чтобы ничто не мешало нашим ребятам и девчатам бить врага», - заявил представитель волонтерского штаба Орест Криштафович.

Он отметил, что собранных средств хватит, чтобы обеспечить средствами от комаров десятки подразделений.

«Спасибо всем, кто донатил! Вместе мы собрали полмиллиона гривен. И сможем защитить бойцов более 40 подразделений», - подчеркнул Криштафович.

В «Украинской команде» отметили, что спреи произведены в Украине и они получили много одобрительных отзывов, в том числе от военных, которые уже пользуются ими.

Раньше сообщалось, что «Украинская команда» привезла в Херсон 20 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от российского теракта на Каховской ГЭС. Также сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения «Украинская команда» передала военным и гражданским лицам, пострадавшим от войны, свыше 1000 тонн помощи общей стоимостью 200 миллионов гривен. Всего помощь от «Украинской команды» получили более 200 тысяч украинцев.