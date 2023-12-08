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«Украинская команда» передала защитникам первые 10 тысяч наборов для обогрева: «Поедут в самые горячие точки на разные направления»

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«Украинская команда» передала защитникам первые 10 тысяч наборов для обогрева: «Поедут в самые горячие точки на разные направления»

«Украинская команда» передала защитникам на передовую первую партию индивидуальных наборов для обогрева, на которые донатили тысячи украинцев.

Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба.

«10 тысяч хотпаков поедут в самые горячие точки на разные направления. Вместе с нашими предновогодними пожеланиями для защитников», – говорится в сообщении «Украинской команды».

Руководитель волонтерского штаба Артур Палатный поблагодарил украинцев, которые участвовали в сборе, объявленном «Украинской командой».

«Я хочу поблагодарить каждого, кто присоединился к сбору «Украинской команды». Благодаря вам наши бойцы будут в тепле», – сказал Палатный.

Как сообщалось, «Украинская команда» планирует обеспечить «теплыми наборами» 50 тысяч бойцов на передовой. В наборы входят химические грелки, сухой душ и присыпка.

Также сообщалось, что во время «дрон-марафона», который объявляла «Украинская команда», были собраны средства почти на 300 дронов-камикадзе, которые волонтеры передают и привозят военным подразделениям на горячих направлениях.

Дата публикации
Просмотры
54
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