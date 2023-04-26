«Украинская команда» привезла на передовые позиции дроны с приборами ночного видения и системы Starlink

Волонтеры «Украинской команды» привезли на передовую в Донецкой области дроны Mavic, часть которых оснащены приборами ночного видения, и системы Starlink.

Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба.

«Вернулись с передовой. Посетили позиции 72 ОМБр им. Черных Запорожцев и 242-го батальона 241-й бригады в Донецкой области. Вещи, которые мы привезли, – это Starlink и дроны Mavic, большинство из которых оснащены приборами ночного видения», - рассказал руководитель «Украинской команды» Артур Палатный.

Он отметил, что благодаря переданной помощи украинские бойцы смогут круглосуточно выполнять боевые задачи.

«Наши бойцы смогут выполнять боевые задания и днем, и ночью, умело корректировать артиллерию и уничтожать подонков. Я уверен, в ближайшее время все населенные пункты нашего государства будут освобождены от врага – так называемая «вторая армия мира» будет бежать. Друзья, мы обязательно победим! Уже побеждаем! Слава Украине! Смерть врагам!» – подчеркнул Палатный.

Как сообщалось, волонтерский штаб «Украинская команда» уже собрал почти 2 миллиона гривен на 100 дронов-камикадзе, на которых будут написаны пожелания врагам от тех, кто перечислил средств.