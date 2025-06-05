Владимир Путин. / © Associated Press

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В Кремле пригрозили Украине ответом на операцию "Паутина", во время которой были поражены четыре российских военных аэродрома.

Об этом заявил спикер "фюрера" Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также подтвердил то, что Владимир Путин действительно во время разговора по телефону сказал президенту США Дональду Трампу, что РФ ответит на атаку по аэродромам.

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По словам Пескова, ответ России на украинские удары по аэродромам "будет тогда и таким, как считают целесообразным военные".

Кроме того, в Кремле пожаловались на то, что, мол, предпочли бы на международном уровне услышать жесткое осуждение атаки Украины.

Реакция мира на "Паутину"

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что мощная атака украинских БПЛа на аэродромы стратегической авиации России 1 июня якобы повысила риск эскалации конфликта. Однако США пытаются это предотвратить.

Тем временем американский сенатор Ричард Блументаль приравнял операцию "Паутина" к ликвидации бен Ладена. Эта атака, отмечает политик, опровергает заблуждение о якобы проигрыше Украины в войне.

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Высоко оценила операцию "Паутина" разведка Израиля Моссад, которую считают одной из самых эффективных в мире. По их словам, "это сигнал тревоги в эру войны с использованием дронов".

Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что агрессор РФ использовала свои стратегические самолеты для ударов по мирным украинским городам — стоит принять это во внимание. Впрочем, виг отказался оценивать, как "Паутина" может повлиять на ход войны, поскольку "это не всегда полезно".

В Китае заявили, что якобы придерживаются «четкой и последовательной» позиции по войне России против Украины и призывает к ее деэскалации.