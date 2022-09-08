"Украинская сторона создает угрозу ядерной безопасности": стало известно, какую дезинформацию распространяют оккупанты

Дезинформацию

Президент России В. Путин заявил, что «украинская сторона создает угрозу ядерной безопасности… зачем они это делают, я не понимаю. Чтобы привлечь внимание к своему положению или создать дополнительный кризис? …[однако] главная угроза – это не сам реактор, а хранилище отходов топлива».

Манипуляцию

СМИ РФ сообщили: «по данным Крымского института политических и социологических исследований, присоединение к РФ поддерживает большинство жителей Запорожской и Херсонской областей… положительная динамика фиксируется по показателям: отношение к вхождению в состав РФ и восприятие возможности получения российского гражданства».

Дезинформацию

«США потеряли свою доминирующую позицию… азиатско-тихоокеанский регион стал точкой тяготения капитала, но Запад стремится сохранить миропорядок… социально-экономическая стабильность… приносится в жертву ради диктатуры США в экономике», – заявил президент РФ Владимир Путин.

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