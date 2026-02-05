Украинская сторона заявила о завершении переговоров в Абу-Даби

Флаги Украины, США и России / © ТСН

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби 5 февраля с участием делегаций из Украины, США и России завершились.

Об этом сообщила пресс-секретарь секретаря СНБО Украины Диана Давитян.

Никаких подробностей встречи Давитян не озвучила.

Напомним, результатом второго дня трехсторонних переговоров Украины, США и РФ стал первый за пять месяцев обмен 314 пленными. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Стороны работали в группах, обсуждая безопасность, экономику и пути завершения войны. Уиткофф назвал диалог продуктивным, но отметил большой объем предстоящей работы.

Украина настаивает на реальных гарантиях безопасности, тогда как РФ заявляет о «прогрессе», одновременно обвиняя Британию и Европу в препятствовании процессу. Следующие шаги и дальнейший прогресс ожидаются в течение ближайших недель.