Украинская сторона заявила о завершении переговоров в Абу-Даби
Несмотря на отсутствие официальных подробностей, украинская сторона подтвердила факт финализации встречи.
Трехсторонние переговоры в Абу-Даби 5 февраля с участием делегаций из Украины, США и России завершились.
Об этом сообщила пресс-секретарь секретаря СНБО Украины Диана Давитян.
Никаких подробностей встречи Давитян не озвучила.
Напомним, результатом второго дня трехсторонних переговоров Украины, США и РФ стал первый за пять месяцев обмен 314 пленными. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
Стороны работали в группах, обсуждая безопасность, экономику и пути завершения войны. Уиткофф назвал диалог продуктивным, но отметил большой объем предстоящей работы.
Украина настаивает на реальных гарантиях безопасности, тогда как РФ заявляет о «прогрессе», одновременно обвиняя Британию и Европу в препятствовании процессу. Следующие шаги и дальнейший прогресс ожидаются в течение ближайших недель.