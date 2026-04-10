- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 826
- Время на прочтение
- 1 мин
Украинские беженцы в Европе: сколько выехало мужчин до 23 лет
Международные партнеры пока официально не обращаются к Украине по поводу отмены или ограничения разрешения на выезд молодых украинцев.
По информации европейских партнеров, после открытия границ Украины для мужчин до 23 лет в Европу выехало около 400 тысяч молодых украинцев.
Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин в интервью Forbes.
«Подтвердить или опровергнуть не могу, потому что не ведем статистику. Наверное, для стран ЕС это является определенным давлением и вызывает опасения», — отметил он, комментируя просьбу, в частности, канцлера Германии Фридриха Мерца остановить этот поток людей.
При этом министр добавил, что международные партнеры официально не обращаются по поводу отмены или ограничения этого решения.
«Сейчас идет дискуссия в другом формате. В первом квартале следующего года заканчивается временная защита. Общаемся относительно решений, которые будут принимать страны о продлении защиты и легального пребывания украинцев», — сообщил Денис Улютин.
Чиновник отметил, что речь идет, в частности, о модели наподобие той, что уже действует в Польше.
Напомним, гражданам Украины, которые сейчас находятся в соседней Польше, необходимо обновить персональные данные в реестре PESEL. Украинцы, которые этого не сделают, могут потерять права, связанные с временной защитой в Польше.