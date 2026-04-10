Украинские беженцы в Европе: сколько выехало мужчин до 23 лет

По информации европейских партнеров, после открытия границ Украины для мужчин до 23 лет в Европу выехало около 400 тысяч молодых украинцев.

Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин в интервью Forbes.

«Подтвердить или опровергнуть не могу, потому что не ведем статистику. Наверное, для стран ЕС это является определенным давлением и вызывает опасения», — отметил он, комментируя просьбу, в частности, канцлера Германии Фридриха Мерца остановить этот поток людей.

При этом министр добавил, что международные партнеры официально не обращаются по поводу отмены или ограничения этого решения.

«Сейчас идет дискуссия в другом формате. В первом квартале следующего года заканчивается временная защита. Общаемся относительно решений, которые будут принимать страны о продлении защиты и легального пребывания украинцев», — сообщил Денис Улютин.

Чиновник отметил, что речь идет, в частности, о модели наподобие той, что уже действует в Польше.

Напомним, гражданам Украины, которые сейчас находятся в соседней Польше, необходимо обновить персональные данные в реестре PESEL. Украинцы, которые этого не сделают, могут потерять права, связанные с временной защитой в Польше.