Украинские "боевики" и "фальшивые" захоронения: главные фейки и манипуляции суток

Пропаганда РФ продолжает распространять информацию по уничтожению словацких ЗРК С-300.

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 11.04.2022 года.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram-канале.



Как заявил один из представителей РФ при ООН Дмитрий Полянский, Россия передала ООН информацию "о постановочном обнаружении массовых захоронений в селе Раковка под Киевом для дальнейшей дискредитации армии РФ". Предостерегаем: это манипуляция.

Несмотря на официальное заявление премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера, пропаганда РФ продолжает распространять информацию об уничтожении словацких ЗРК С-300. В то же время враг планирует к запуску кампанию о сдаче украинских солдат в плен вместе с оружием от союзников. Это – фейк.

Минобороны РФ утверждает, что "украинские боевики пытают мирных жителей Славянска, поводом для чего есть пророссийские взгляды людей". Также враг отмечает, что "жители города числятся ненадежными в политическом плане". Осторожно, это – фейк!

"Остановим инфотеррор", — говорится в сообщении.

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