Украинские "Буря" и "Молния" еще впереди: Буданов заинтересовался хорватским опытом

"Буря" и "Молния" – успешные военные операции хорватской армии, которые ликвидировали квазигосударственное образование сербов и восстановили единство страны.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов провел встречу с четвертой президенткой Хорватии (2015-2020) Колиндой Грабар-Китарович, находящейся с визитом в Украине

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

Стороны обсудили опыт войны за независимость Хорватии в 1991-1995 годах, в частности процессы разминирования и пути привлечения к ответственности лиц, совершивших преступления против человечности.

Буданов поблагодарил Грабар-Китарович за поддержку украинцев в войне с российскими захватчиками.

"Украинская "Буря" и "Молния" еще впереди", — отметил начальник ГУР, ссылаясь на успешные военные операции Хорватии, которые помогли восстановить территориальную целостность этой страны.

Что известно об операциях "Буря" и "Молния"

В 1991 году в ответ на провозглашение независимости Хорватии сербы, которые компактно были расселены в восточных и юго-восточных регионах страны, провозгласили непризнанное государственное образование "Республика Сербская краина". Сепаратистское образование, поддерживаемое Белградом, существовало с 1991 по 1994 год.

Карта "Сербской страны" / Фото: Википедия

С 1992 года между властями Хорватии и сепаратистами было подписано соглашение о прекращении огня. Это время Загреб использовал для усиления своей армии.

В мае 1995 года хорваты провели операцию "Молния" для возобновления контроля над западной Славонией.

Регион Восточная Славония

В течение 1-3 мая 1995 хорватская армия заняла область, преодолев оборону сербов и ликвидировав вражеский эксклав.

Карта операции "Молнии"

4 августа — 7 августа 1995 года хорваты провели крупномасштабную военную операцию, которая получила название "Буря". 5 августа пала столица хорватских сербов город Книн.

С помощью операции всего за 84 часа Загреб восстановил власть на всех захваченных сербскими сепаратистами территориях, кроме восточной Славонии.

"Буря" стала ключевой военной акцией, положившей конец войне в Хорватии.