Украинские депутаты могут появиться в Европарламенте еще до вступления Украины в ЕС

Президентка Европарламента Роберта Мецола предложила депутатам Украины и Молдовы присоединиться к учреждению как "наблюдатели", пока они ждут вступления в ЕС.

Об этом информирует Politico.

"Не допускайте ошибки: политически, если страна смотрит на Европу, тогда Европа должна широко открыть свои двери", — сказала Мецола.

Она отметила, что странам, которые собираются присоединиться к ЕС, можно предложить множество преимуществ, начиная от льгот на едином рынке и заканчивая вовлечением в молодежную программу Erasmus.

"Мы можем даже пойти дальше, и взять членов-наблюдателей в этот парламент — это вещи, которые важны для населения", — сказала президентка Европарламента.

По ее инициативе, члены-наблюдатели Европарламента от Украины и Молдовы не будут иметь права голоса и будут назначены, а не избраны, но они будут иметь места в институции, которая в любом случае вырастет с 705 до 720 членов после выборов в Европарламент в июне 2024 года. года.

Согласно правилам парламента только после подписания официального соглашения о присоединении члены Европарламента могут занять свои места. Однако Мецолла предлагает пойти против правил.

"Расширение всегда было сильнейшим геополитическим инструментом Европейского Союза", – сказала президентка Европарламента.

Следует отметить, что Роберта Мецола, которая в свои 44 года является самой молодой президенткой Европарламента в истории, была первым лидером ЕС, посетившим Киев после полномасштабного вторжения. 1 апреля прошлого года она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским, и теперь на эспланаде перед парламентом в Брюсселе висит их гигантская фотография, на которой они пожимают руки. Она считается визуальным символом защиты Украины в войне против России.

Вступление Украины в ЕС

Исполнительные власти Европейского Союза намерены представить 8 ноября оценку прогресса, которого достигла Украина в своей заявке на членство. Это будет ключевым шагом в решении ЕС о том, начинать ли переговоры о вступлении с Украиной.

Ранее глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил мнение, что Еврокомиссия даст положительное заключение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз до конца текущего года. Он отметил, что Киев "сделал все", чтобы получить положительное заключение от Европейской комиссии.

А уже 25 октября стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может приехать в Киев накануне официального обнародования оценки ЕС относительно украинского прогресса. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк и предположил, что "она не поехала бы туда накануне публикации отчетов о расширении Еврокомиссии, если бы не было хороших новостей".

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