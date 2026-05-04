Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины

Дополнено новыми материалами

Президент Владимир Зеленский намекнул, что Украина не может обеспечить безопасность во время парада в Москве.

Об этом он заявил на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

«Россия объявила парад 9 мая. Но на этом параде не будет военного оборудования. Это будет впервые, если это действительно так, за многие годы, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде. И украинские дроны могут также пролететь на этом параде. Это показывает, что они уже не столь сильны, как раньше. Мы должны продолжать давить, давить санкциями на них. И я благодарю вас за 20-й пакет санкций», — сказал президент.

В России впервые за 30 лет могут упразднить традиционный парад на 9 мая в Москве. Альтернативным решением может быть перенесение празднования военного парада ко Дню победы. Причиной называют опасения по поводу возможных атак и роста дальности украинских ракет.

Кремль якобы готов к режиму тишины, однако оккупанты не говорят, на какой именно период. По-видимому, они хотят спокойного праздника на Красной площади.

В частности, во время последнего телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным диктатор заявил, что Россия готова к временному прекращению огня во время Дня победы. Трамп со своей стороны поддержал предложение.

В то же время в ЦПИ СНБО убеждены, что инициатива России о перемирии на 9 мая исключительно прагматична. Путин пытается выдать это за «жест доброй воли», хотя на самом деле просто боится за собственную безопасность во время праздничных мероприятий.

