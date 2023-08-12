Украинские дроны на Черном море могут лишить Россию минимум 10 миллиардов долларов в год, – Александр Кацуба

Из-за потенциальной блокады Новороссийска России может потерять возможность ежедневного экспорта 600 тысяч баррелей нефти в день. Это примерно 8% российского экспорта, составляющего 7,5-8,0 миллионов баррелей в день.

Об этом в своей колонке рассказал эксперт в сфере энергетики Александр Кацуба.

Эксперт считает, что блокировка российского экспорта на Черном море не приведет к резкому повышению цен на нефть, но будет иметь долгосрочные последствия для России. Так как эффективное применение дронов доказывает, что война угрожает безопасности транспортировки нефти, безопасности танкеров, контрактуемых Россией для нужд экспорта. Это сделает себестоимость российского экспорта еще дороже.

В результате атак дронов вырастут страховые выплаты, еще больше экспорта в Азию будет зависеть от транспортного маршрута Сибирь – Балтийское море – и дальше в Индию, Китай или другие регионы. А маршрут Петербург – Бангалор почти вдвое длиннее, чем такой же маршрут с Черного моря, объясняет Кацуба. Что касается потенциала замены этих портов портами на Тихом океане, то это невозможно из-за отсутствия как нужной мощности портов Дальнего Востока, так и средств доставки нефти (трубопроводов, железной дороги) из месторождений Западной Сибири и региона Волги на восток.

То есть даже при отсутствии собственного мощного флота Украина благодаря креативу и новым технологиям может достойно ответить на российскую агрессию, в том числе на море. Война дронов может нанести непосредственный удар по российским доходам от нефти и газа, из которых финансируется война. Что и есть цель Украины, потому что приближает победу над врагом и восстановление нашей страны, резюмирует эксперт.

Александр Кацуба – украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.