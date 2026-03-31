Украинские дроны упали в Финляндии: в Хельсинки сделали неожиданное заявление

Финляндия.

На территории Финляндии попадали украинские беспилотники во время атак на российский нефтяной сектор. Впрочем, Хельсинки не потребуют от Киева прекратить удары по целям в РФ

Об этом заявила министерша иностранных дел Элина Валтонен, сообщает Yle.

«Финляндия не требует ничего подобного. Но, конечно, мы должны обеспечить, чтобы финны не оказались в опасности», — сказала глава финского МИД.

По ее словам, Украина «вправе защищаться». Именно поэтому Финляндия «не выдвигает никаких требований» к Киеву по поводу того, на какие цели она стремится влиять в России».

Украинские БпЛА в Финляндии

На днях на территории Финляндии зафиксировали падение нескольких дронов. Один беспилотник упал восточнее города Коувола. Другой разбился севернее этого населенного пункта. Третий неидентифицированный БпЛА приземлился на морской лед за пределами города Эспоо, недалеко от столицы Хельсинки.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что одна из дронов — украинского происхождения. Глава государства заверил, что военной угрозы для его граждан нет.