Украинские дроны в странах НАТО: в МИДе прокомментировали инциденты

В Министерстве иностранных дел Украины официально отреагировали на недавние случаи падения украинских беспилотников на территории стран Балтии. Киев находится в тесном контакте с международными партнерами для установки всех деталей.

Об этом сказал спикер ведомства Георгий Тихий на пресс-конференции.

По словам Тихого, случаи с дронами разного типа в странах Балтии в последнее время фиксируются регулярно. Украинские дипломаты уже работают над выяснением обстоятельств последних инцидентов совместно с коллегами из Эстонии и Латвии.

«На самом деле инциденты с дронами разного типа, к сожалению, постоянно происходят в странах Балтии в последнее время, в том числе и в этом году, когда полиция фиксировала подобные случаи. Инциденты объясняют использованием дронов. Я могу официально сказать, что мы находимся в контакте с нашими партнерами и выясняем все обстоятельства этих случаев», — заявил представитель МИД.

Причины и дипломатические последствия

Несмотря на происхождение аппаратов, балтийские союзники Украины четко идентифицируют причину этих событий. В МИДе подчеркивают, что никаких разногласий в трактовке ситуации с партнерами нет.

«Мы напрямую контактируем с балтийскими партнерами. Но могу точно сказать: у всех наших балтийских партнеров нет никаких сомнений, что причина этих инцидентов — российская агрессия против Украины и развязанная Россией война», — отметил Тихий.

Украинская сторона и представители стран Балтии придерживаются единой позиции: подобные случаи должны стать поводом к усилению международного давления на Кремль. Ключевым требованием остается введение дополнительных ограничений, которые помогут приостановить боевые действия.

«Мы с ними абсолютно едины в позиции, что следствием этих инцидентов должно быть усиление давления на Москву и введение дополнительных санкций против России», — подытожил представитель.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 25 марта в Латвии и Эстонии зафиксировали падение беспилотников, которые, по данным местных служб, были украинскими.

В Эстонии дрон, вошедший в воздушное пространство со стороны России, врезался в объект критической инфраструктуры — дымовую трубу электростанции в Аувере, в результате чего произошел взрыв. По предварительным данным, беспилотник сбился с курса после воздействия в российском воздушном пространстве, пострадавших нет.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал отметил, что инцидент не был умышленной атакой, а дрон, вероятно, являлся частью украинской операции против российских объектов.

Подобный случай был зафиксирован и в Латвии, где беспилотник упал в Краславском крае. По словам президента Эдгарса Ринкевичса, аппарат также выполнял задачи в рамках операции против целей на территории России.