Украинские герои нужны Украине живыми – это наш принцип – Зеленский

Операция по спасению защитников Мариуполя была начата украинскими военными, разведчиками.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации с традиционным обращением в ночь на 17 мая 2022 года.

Об этом идет речь в сообщении в Telegram-канале.

Приводим текст обращения без изменений.

«Украинцы! Украинки!

Наши защитники и защитницы!

Завершается 82-й день нашей обороны. Непростой день. Но и этот день, как и все остальные, направлен именно на то, чтобы уберечь нашу страну и наших людей», — сказал глава украинского государства.

Относительно ситуации в Мариуполе.

Благодаря действиям украинских военных – Вооруженных Сил Украины, разведки, переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН, мы надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят. Среди них тяжело ранены, им оказывается помощь.

Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, эти слова поймет каждый адекватный человек.

Операция по спасению защитников Мариуполя начата нашими военными, разведчиками. Чтобы вернуть ребят домой, работа продолжается, и эта работа нуждается в деликатности. И времени.

Сохраняем максимальную дипломатическую активность и в других направлениях в интересах Украины.

«Говорил сегодня с директором-распорядителем МВФ Кристиной Георгиевой. О том, как ускорить предоставление Украине финансовой помощи с учетом дефицита государственного бюджета во время войны, а это около 5 миллиардов долларов ежемесячно. Говорили также об основных направлениях дальнейшего взаимодействия», — говорится в сообщении.

В преддверии встречи министров финансов стран "Большой семерки" эти переговоры с директором МВФ являются непосредственной подготовкой очень важных решений для Украины.

В Киеве работала высокая делегация Польши. С ними прошли консультации по взаимодействию на уровне Европейского Союза. В частности, это касается ускорения нашей интеграции в Европейский Союз и решения о статусе кандидата для Украины.

Работаем также и над тем, чтобы Европейский Союз все же согласовал шестой пакет санкций против России. Нефтяное эмбарго должно быть его частью, и это в интересах не только нашего государства, но и всей Европы. Благодарен тем лидерам континента, которые осознают это и помогают с продвижением соответствующего решения.

Обратился в студенческое общество Соединенных Штатов Америки – представителей ведущих университетов. А также пообщался с ректорами и президентами учебных заведений. Ключевой вопрос – это вовлечение американских университетов в восстановление нашей образовательной системы после войны. Кроме этого, обсудили и политическую тематику, в частности защиту демократии, противодействие пропаганде России и фейкам.

Вооруженные Силы Украины сдерживают постоянные атаки в тех направлениях, где Россия еще пытается наступать. Северодонецк и другие города Донбасса все еще остаются основной мишенью для кафиров. Делаем все, чтобы оградить нашу землю и наших людей.

Подписал указы о награждении наших героев. Государственными наградами отмечен 201 военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Звание Герой Украины присвоено старшему лейтенанту Агасиеву Кириллу Яшару оглы – командиру взвода 92-й отдельной механизированной бригады. Да еще подполковнику Ерку Вячеславу Владимировичу – командиру авиационной эскадрильи 40-й бригады тактической авиации посмертно.

Вечная слава каждому и каждому, кто встал на защиту нашего государства!

Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину!

Слава Украине!

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила детали о начале операции по спасению бойцов из "Азовстали".

Вчера, 15 мая, Минобороны России заявило об эвакуации раненых украинских военных из "Азовстали" в ОРДО. Украинская сторона не подтверждала эту информацию.

Напомним, командир "Азова" из Мариуполя обратился к украинцам и заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ для сохранения жизней.

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