Украинские летчики могут летать на F-16 через три месяца — СМИ

Украинские лётчики могут летать на F-16 через три месяца, заявил глава Воздушной Нацгвардии.

В США первые украинские пилоты могут пройти подготовку на истребителях F-16 до конца года, хотя пройдет больше времени, чем начнут выполнять боевые задачи, заявил директор Воздушной Национальной гвардии США.

Об этом пишет AP.

Ожидается, что украинские пилоты прибудут на базу Национальной гвардии Моррис в Тусоне, штат Аризона, до октября. Сейчас этих авиаторов проверяют на знание английского языка, и в зависимости от их квалификации и опыта работы с истребителями они могут завершить обучение в США в течение трех месяцев, заявил генерал-лейтенант Майкл Лох, директор ВВС США. ежегодный съезд Ассоциации ВВС в Национальной гавани, штат Мэриленд.

"Как только им дадут добро, они приедут и немедленно начнут обучение", — сказал Ло. По его словам, чтобы уложиться в сжатые сроки обучения, вероятно, перенесет некоторые другие обязательства по подготовке международных пилотов, чтобы вывести Украину на передовую линию.

"Это национальный приоритет", — сказал Ло. Однако после завершения обучения в США украинцам придется вернуться в Европу для дополнительного обучения НАТО. Союзники по НАТО также учат украинцев, как обслуживать самолеты, и это также нужно будет завершить, прежде чем самолеты начнут выполнять боевые задания.

Ло не имел оценки того, сколько времени займет дополнительное обучение. Генерал Дэвид Алвин, кандидат на должность следующего главнокомандующего ВВС, сказал сенаторам на слушаниях по подтверждению во вторник, что в среднем обучение F-16 продлится от шести до девяти месяцев.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина может начать применять истребители F-16 уже весной 2024 года.

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