Украинские металлы заинтересовали Трампа: что стоит за предложением США

Редкоземельные металлы могут стать ключом к укреплению сотрудничества между Украиной и США.

США проявляют активный интерес к природным ресурсам Украины, в частности, к редкоземельным элементам.

Вопрос доступа западных стран к украинским редкоземельным металлам, запасы которых оцениваются в триллионы долларов, стал частью "Плана победы", который предложил президент Владимир Зеленский в октябре.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал украинские редкоземельные элементы стратегическим активом для США. Впоследствии президент Дональд Трамп, желающий получить ценные металлы из Украины в обмен на дальнейшее сотрудничество.

Станет ли стать соглашение о металлах из США наилучшим решением для украинцев – узнайте в материале ТСН.ua.

Трамп хочет получить редкоземельные металлы из Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность обмена редкоземельных металлов с Украиной в дальнейшую поддержку страны, сообщило AFP News Agency.

"Мы говорим Украине, что у них есть ценные редкоземельные металлы, я хочу, чтобы Украина дала нам редкоземельные металлы", — заявил Трамп, слова которого цитирует AFP.

Директор Центра политических исследований и аналитики Виктор Таран объяснил, почему американский президент хочет получить доступ к природным ресурсам Украины.

По его словам, на территории нашего государства есть значительное количество редкоземельных металлов, применяемых в военном производстве, в частности некоторые из них незаменимы в составе мощных постоянных магнитов, используемых в современных боевых системах: ракетах, авиационных двигателях, системах ПВО.

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Аналитик отметил, что такие месторождения редких металлов находятся в недрах Китая, с которым США имеет большую конкуренцию.

"США борется с Китаем. Потому что для них именно Китай, а не россия, является главным соперником. Поэтому они стремятся уменьшить свою зависимость от китайских поставок из-за развития альтернативных источников и заключения соглашений со странами, имеющими значительные запасы этих материалов", — пояснил Таран. .

В то же время эксперт отмечает, что если американские предприниматели зайдут, то Украина получит "классический win/win".

"Америка сможет снизить зависимость от китайских поставок, обеспечить производство оборонной продукции и высокотехнологичных товаров, усилить геополитическую позицию США и ее союзников в соперничестве с Китаем", — отметил Таран.

Украина, по его мнению, получит "американские базы, американских инвесторов и доходы в бюджет, трудоустройство ветеранов, которые с удовольствием будут защищать здесь иностранный капитал, и конечно, американских военных".

Позиция Украины

В издании Financial Times отмечается, что предложенное соглашение Трампа совпадает со стратегией Киева по укреплению отношений с США.

Человек, близкий к Зеленскому, сообщил Financial Times, что слова Трампа "кажутся согласованными с "планом победы", который ему представили осенью". По словам источника, Украина предложила Трампу "специальные условия" для сотрудничества по ключевым ресурсам, подчеркивая необходимость их защиты от России и Ирана.

"Контроль над природными ресурсами стал частью войны", – заявил Мустафа Найем, бывший руководитель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Страна борется не только за свою территорию, добавил он, но и за право управлять своим стратегическим богатством, которое может стать ключевым фактором ее восстановления.

В свою очередь, в издании The Washington Post говорится, что учитывая, что поддержка Украины со стороны США была под сомнением после избрания Трампа, чиновники в Киеве рассматривали интерес Трампа к редким земляным ресурсам Украины как положительное развитие событий, которое могло бы сделать его заинтересованным в будущем страны.

Там напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский в первый раз предложил передать США эти материалы во время встречи с Трампом перед выборами в ноябре.

На правах анонимности, один из украинских чиновников сообщил, что администрация Зеленского "готова подписать документы о совместных соглашениях" и что "наличие стратегического интереса США в Украине является ключевым элементом нашей безопасности в будущем".

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Интерес Трампа к предложению Украины о бартере военной помощи может стать дорожной картой для того, как страны могут вести переговоры с его администрацией в будущем. Хотя он не раз критиковал расходы США на поддержку Украины, Трамп обещал вскоре заключить соглашение для прекращения трехлетней войны с Россией.

Однако это оставило некоторых украинских чиновников в раздумьях, продолжат ли Соединенные Штаты – крупнейший поставщик оружия для Украины – присылать критическую помощь, если мир не будет достигнут в этом году.

The Washington Post отмечает, что комментарии Трампа после заявления о соглашении дали понять, что он готов продолжать вооружать Киев только при условии, что для Вашингтона это будет выгода.

"И учитывая, что многие редкие земляные минералы Украины сосредоточены на востоке страны, где Россия оккупировала самые большие территории и продолжает наступать, Трамп может быть больше заинтересован в том, чтобы помочь Украине отбивать наступающие войска», — сказал чиновник.

Особенно интересна Трампа, вероятно, потенциальные запасы лития в Украине – используемого для высокотехнологичных компонентов, таких как микросхемы и индустрия электрических автомобилей.

"Лучшее решение"

Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов считает, что потенциальное соглашение Украины с США об оружии и помощи в обмен на редкие металлы было бы лучшим решением для Киева. Такое мнение он высказал в эфире Radio NV.

Эксперт акцентировал, что наивно было бы надеяться, что президент США Дональд Трамп исключительно по своим гуманистическим соображениям будет продолжать поддерживать Украину.

И именно поэтому в "Плане победы" украинского президента Владимира Зеленского был заложен пункт о редкоземельных материалах и полезных ископаемых для союзников.

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Политолог отметил, что их добыча может начаться только после войны.

По мнению Несвитайлова такое соглашение могло бы быть выгодным для Украины, потому что США может помочь вернуть территорию Донбасса, на которой находится большинство полезных ископаемых. В частности, по словам эксперта, также это станет одной из гарантий безопасности для Украины, ведь Америка будет защищать свои инвестиции.

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"Это не будет происходить так, что пока война, начнется добыча и продажа или просто вывоз этих материалов из Украины. Если это гарантирует сейчас нам получение помощи, оружия для Украины, то это едва ли не лучшая возможность для нас", — подчеркнул Несвитайлов.

Такой же позиции придерживается и эксминистр экономики Украины, президент частной Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

Он считает, что поставка редкоземельных металлов в США в обмен на дальнейшую поддержку – это выгодная возможность для Украины. Также эксперт убежден, что украинское правительство предоставит эти ресурсы.

В Германии раскритиковали предложение Трампа

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, ресурсы Украины должны быть направлены на восстановление страны после войны, а не использоваться для немедленного финансирования военных нужд, пишет DW.

Шольц также подчеркнул, что после войны Киеву понадобится мощная армия и значительное финансирование для восстановления разрушенной инфраструктуры.

"Это огромные вызовы, учитывая масштабы разрушений. Поэтому я считаю, что ресурсы Украины должны работать на будущее", — добавил он.

Кремль – против

Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что война завершилась бы, если бы США прекратили оказывать помощь Украине.

Комментируя вероятное соглашение США и Украины о редкоземельных металлах, он заметил, что, Трамп фактически предлагает Киеву покупать помощь у США.

"Это предложение покупать помощь, то есть не оказывать ее безвозмездно или иным образом, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе... Лучше вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению этого конфликта", – заявил Песков.

По словам спикера Путина, поставка оружия из США в Украину продолжается. Комментируя слова Трампа по поводу прогресса в установлении мира в Украине, Песков отметил, что "у Кремля нет точных данных о том, что имеет в виду Трамп".

Реакция военного

Украинский военный и политический деятель Максим Жорин, комментируя заявление Дональда Трампа, отметил, что переговоры, где обсуждаются природные ресурсы страны, являются привычным явлением.

Украина действительно владеет важными полезными ископаемыми, которых в мире почти нигде нет и которые необходимы для современных технологий, написал он в своем Telegram-канале.

"Но мы не должны выглядеть как туземцы, которые за бутылку алкашки отдают ценные ресурсы. Даже в нашей ситуации мы должны думать о своих собственных национальных интересах и перспективах", – отметил он.

Жорин добавил, что если Украина будет договариваться об использовании своих редкоземельных ископаемых, на ее территории должны строиться предприятия и создаваться рабочие места.

"А не дать просто выгрести все ресурсы под ноль и остаться с х***м. Чтобы в следующий раз не было даже предлагать", – объяснил военный.

Напомним, ранее ТСН.ua писал о том, почему ресурсы Украины важны для Запада.

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