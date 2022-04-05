Украинские мирные жители платят слишком высокую цену за эту войну – координатор гумпомощи ООН

Из-за наступательных действий жизнь большого количества мирных жителей невыносима, подчеркнул он.

Координатор гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс заявил, что в результате войны России в Украине более 11 млн 300 тыс. человек были вынуждены бежать из своих домов, а жизнь большого количества мирных жителей является невыносимой, в частности Мариуполь является центром ада.

Об этом Гриффитс сказал во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН 5 апреля.

"Украинские мирные жители платят слишком высокую цену за эту войну", — подчеркнул он.

Координатор гуманитарной помощи ООН сообщил, что за последние недели 1043 человека погибли в войне в Украине, среди которых большое количество детей.

"Я уверен, что эти цифры недооценены. Мы говорим о повреждениях гражданской инфраструктуры, школ, детсадов, заведений здравоохранения. И если посмотреть на текущие цифры по перемещению — более 11 млн 300 тыс. человек уже были вынуждены бежать из своих домов. И более 4 млн беженцев из Украины сейчас находятся в дружественных соседних странах. То есть, по сути, мы говорим о более четверти украинского населения, которые вынуждены были переместиться за короткий период времени", — рассказал Гриффитс.

"Мы можем себе представить, что цифры будут продолжать увеличиваться, пока мы не сделаем какой-то перерыв, пока мы не достигнем мира", – отметил он.

Координатор гуманитарной помощи ООН назвал Мариуполь центром ада.

"Из-за наступательных действий жизни большого количества мирных жителей невыносимы. И женщины, и дети, и пожилые люди уже находятся в этой ловушке слишком долго. В течение пяти недель жители Мариуполя находятся в блокаде и это все очень хорошо задокументировано. Действительно, Мариуполь является центром ада", – рассказал Гриффитс.

Он также заявил, что другие города, например, Чернигов, Сумы и Харьков остаются отрезанными от базовых товаров и услуг.

"И очень опасные условия также препятствуют нашим усилиям для того, чтобы получить доступ к этому мирному населению. Конечно, гражданскому населению должны разрешить уехать без риска наступлений, нападений", — подчеркнул координатор гумпомощи ООН.

Он также призвал все стороны уважать нормы международного права и разрешить гуманитарным организациям безопасный, беспрепятственный и быстрый доступ ко всем мирным людям, где бы они ни находились на территории Украины.

Напомним, на заседании Совбеза генсек ООН Антониу Гутерреш осудил нападение России на Украину. Он также отметил, что был поражен военными преступлениями РФ в Буче и призвал международные организации расследовать убийства гражданских украинцев.

Читайте также: