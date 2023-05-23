Украинские пилоты уже начали обучение на F-16: Боррель назвал страну, которой раньше не было в списке

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что обучение украинских пилотов на F-16 уже началось в некоторых странах.

Несколько стран, в частности Польша, начали тренировку украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на встрече министров обороны ЕС в Брюсселе.

"Я счастлив, что в конце концов тренировка пилотов на F-16 началась в нескольких странах. Это займет время", — сказал он.

На вопрос о том, в каких странах уже идет обучение, Борель ответил: "Во многих, например, в Польше. Они уже начались".

Глава дипломатии ЕС также добавил, что истребители F-16 абсолютно необходимы Украине для продолжения обороны.

Что известно об обучении украинских пилотов на F-16

Ранее сообщалось, что учить украинских пилотов на истребителях F-16 вызвались Британия, США, Нидерланды, Бельгия и Дания.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обучение продлится несколько месяцев.

"Далее есть соответствующее количество месяцев для обучения наших пилотов. Мы будет работать, чтобы это люди были максимально, как получится, опытными, чтобы сократить процесс обучения. Я не могу сейчас сказать, сколько у нас выйдет получить самолетов. Не могу сказать, когда это будет. Но мы будем ускорять этот процесс, потому что для нас это важно каждый день, потому что мы теряем людей", - сказал Зеленский.

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