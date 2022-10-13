"Украинские подопечные Вашингтона за его попустительства": какую дезинформацию распространяли российские оккупанты 12 октября

Центр противодействия дезинформации обнаружил, что в течение 12.10.2022 кафиры распространили следующую дезинформацию и манипуляцию.

Дезинформацию

Президент РФ В. Путин заявил, что «нет сомнения, что инцидент на «Северных потоках» является актом международного терроризма, так что конкуренты заставляют европейцев покупать ресурсы по завышенным ценам, РФ не виновата в том, что европейцы, как в Средневековье, запасаются на зиму дровами».

Манипуляцию

Руководитель «Газпрома» А. Миллер отметил, что Европа переживет эту зиму, и есть вопрос, что будет с закачкой газа в следующие периоды: «Европа переживет зиму, только что будет с закачкой уже к зиме 2023 и 2024 годов? И тогда становится понятно, что энергетический кризис пришел не на короткий период времени, а причины кризиса носят системный характер».

Дезинформацию

Постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия А. Шульгин сказал, что «попытки США и их союзников обвинить РФ в дезинформации убедительно показали, что дезинформацией занимаются украинские подопечные Вашингтона за его попустительство».

Распространение фейков

Напомним, что кроме войны на поле боя Россия ведет информационную войну, направленную на то, чтобы посеять хаос и панику среди мирного населения. Среди наиболее распространяемых фейков — якобы "бегство" украинского президента и "наступление" армии Беларуси.

Поэтому призываем украинцев не поддаваться панике, слушать советы государственных органов и доверять информацию только из проверенных источников.

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