Украинские подразделения восстановили контроль над стратегическим участком

ВСУ / © Associated Press

Реклама

Украинские войска освободили село Мирноенеподалеку Купянска на Харьковщине, вытеснив российские подразделения со стратегически важного участка фронта. Военные продолжают продвижение вперед.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

По обновленным данным карт DeepState по состоянию на 29 августа, подразделения Сил обороны Украины успешно вытеснили врага из села Мирное вблизи Купянска Харьковской области. Ранее оккупанты контролировали этот участок, что давало им возможность влиять на трассу в город.

Реклама

Факт освобождения населенного пункта подтвердил в комментарии Общественному представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов.

"На данный момент враг из Мирного вытеснен. Данных о потерях российских войск пока нет. Наши подразделения продолжают продвижение вперед", - сообщил он.

Освобождение Мирного укрепляет позиции ВСУ на Харьковском направлении и ограничивает контроль россиян над ключевыми транспортными путями региона.

Напомним, ранее мы писали о том, что начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что война продолжится