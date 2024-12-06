Украинские политики готовятся к выборам: когда они могут состояться — политолог Чаленко

Дальнейшего продления режима военного положения после 7 февраля может не быть.

Украинские политики чувствуют, что режим прекращения огня в Украине становится все более очевидным сценарием, поэтому уже начали готовиться к выборам, которые могут состояться после окончания военного положения.

Такое мнение высказал глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире телеканала "Киев24".

"Минимум у двух кандидатов в президенты уже стартовали внешние кампании. Это говорит о том, что политики чувствуют, что режим прекращения огня реалистичен, что дальнейшего продления режима военного положения после 7 февраля может и не быть”, — сказал он, не уточнив, о каких именно кандидатах в президенты идет речь.

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Политолог напомнил, что по действующему избирательному законодательству через 30 дней после прекращения действия военного положения должны стартовать избирательные кампании, которые были приостановлены или не состоялись.

По прогнозу Игоря Чаленко, уже осенью 2025 года в Украине могут пройти и местные, и президентские, и парламентские выборы.

Напомним, ранее в Сети активизировались разговоры о возможности проведения выборов в Украине весной 2025 года. Якобы ЦИК уже подготовил реестр избирателей и занимается планированием всех возможных рисков.

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