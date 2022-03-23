Украинские силы продемонстрировали разумную оборонную тактику – Пентагон

Сейчас украинские силы пытаются отвоевывать временно занятые захватчиками территории, в том числе на юге страны.
Министерство обороны США заявило, что украинские военные, противостоящие массированному наступлению российских захватчиков, продемонстрировали разумную оборонную тактику, и это позволило им перейти на отдельных участках к контрнаступлению.
Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби, — пишет Укринформ.
"Они обороняются очень разумно, ловко и креативно на позициях, которые, по их расчетам, правильны для обороны", — добавил представитель оборонного ведомства США.
По его словам, сейчас украинские силы пытаются отвоевывать временно занятые захватчиками территории, в частности на юге страны.
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