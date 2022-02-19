Украинские снаряды не попадали на территорию РФ: Кулеба требует провести международное расследование

Украина не производила никаких обстрелов РФ.
Украинские снаряды не попадали на территорию России, о чем ранее уведомили российские пропагандистские СМИ.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Мы решительно опровергаем все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию РФ. Украина не производила никаких подобных обстрелов. Мы призываем немедленно провести беспристрастное международное расследование инцидентов, о которых сообщают российские СМИ", — подчеркнул Кулеба.
Мы решительно опровергаем все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию РФ. Украина не производила никаких подобных обстрелов. Мы призываем немедленно провести беспристрастное международное расследование инцидентов, о которых сообщают российские СМИ.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 19 марта 2022
Напомним, РФ продолжает нагнетать панику на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.