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Украинские снаряды не попадали на территорию РФ: Кулеба требует провести международное расследование

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Украинские снаряды не попадали на территорию РФ: Кулеба требует провести международное расследование

Associated Press

Украина не производила никаких обстрелов РФ.

Украинские снаряды не попадали на территорию России, о чем ранее уведомили российские пропагандистские СМИ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы решительно опровергаем все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию РФ. Украина не производила никаких подобных обстрелов. Мы призываем немедленно провести беспристрастное международное расследование инцидентов, о которых сообщают российские СМИ", — подчеркнул Кулеба.

Напомним, РФ продолжает нагнетать панику на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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