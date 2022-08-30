"Украинские спецслужбы подбирали наркоторговцев": какие фейки и манипуляции распространяли оккупанты

Центр противодействия дезинформации обнаружил, что в течение 29.08.2022 оккупанты распространили:

Дезинформацию

Несмотря на сообщение МО РФ о том, что «украинские военные совершили наступление в Николаевской и Херсонской областях по трем направлениям», пропагандистские СМИ поспешили заявить, что «наступление на Херсон – это информационно-психологическая операция Киева».

Фейк

Российские СМИ сообщили, что члены Совбеза российской федерации заявили: «украинские спецслужбы подбирали наркоторговцев и организовывали распространение наркотиков на территории России».

Дезинформацию

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: «Россия ожидает, что выводы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС будут профессиональными и лишены политической окраски, а заявления Запада о том, что Россию пришлось уговаривать о визите миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, является неправдой и извращением факт.

Напомним, пропагандистка Путина ходит по парку с охраной и пугается детского мячика.

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