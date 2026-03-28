Украинские военные на Ближнем Востоке: Зеленский объяснил, чем будут заниматься

Украинские военные / © Associated Press

Украинские военные не будут принимать непосредственного участия в боевых действиях во время войны на Ближнем Востоке, а лишь будут передавать опыт, в частности, в защите от иранских дронов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-брифинга с журналистами.

По его словам, сотрудничество со странами Персидского залива предусматривает экспертизу, обучение, совместное производство и инвестирование.

«Все эти направления будут задействованы. Что касается наших военных, мы сегодня не обсуждаем, что они будут участвовать в другой войне. Нам хватает своей войны», — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский отметил, что украинские военные будут работать в странах Персидского залива как эксперты в защите, проводить тренировки и учения.

«Мы проговариваем все эти вопросы», — сказал он, добавив, что пока не может поделиться подробностями.

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что украинские специалисты на Ближнем Востоке защищают стратегическую инфраструктуру, энергетику и гражданское население. По словам президента, на Ближний Восток отправились украинские специалисты по ПВО, а также средствам радиоэлектронной борьбы.

Президент Зеленский также сообщил, что украинские эксперты уже несколько недель работают за рубежом и усиливают систему защиты в Объединенных Арабских Эмиратах. Уже есть первые результаты .

Ранее Соединенные Штаты Америки обратились к Украине относительно защиты от дронов их баз на территории ближневосточных стран. Также о помощи попросили Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Иордания, Кувейт.

Президент Зеленский сообщил, что около 210-220 украинских экспертов по противовоздушной обороне уже длительное время находятся в странах Ближнего Востока. В частности, работают в Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии. Они предоставляют консультации по борьбе с массированными атаками беспилотников.