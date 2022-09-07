"Украинские военные выпустили снаряды по Запорожской АЭС": какие фейки распространяет российская пропаганда

Центр противодействия дезинформации в течение 7 сентября 2022 года обнаружил, что оккупанты продолжают распространять дезинформацию и фейки.
В частности,
- Дезинформацию
Коллаборант-«руководитель» ТОТ Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что «делегация МАГАТЭ закрыла глаза на ситуацию с обстрелами ЗАЭС со стороны Украины и отстранилась от своих обязанностей, а демилитаризация станции… только приведет к тому, что ВСУ ее займут». В то же время Владимир Рогов заявил, что «МАГАТЭ не является истиной последней инстанции в плане прозрачности».
- Дезинформацию
Представитель МИД РФ А. Волгаров заявил: «в Украине преследования используются украинскими спецслужбами для борьбы с инакомыслием – с 2014 г. на подконтрольной киевскому режиму территории Донбасса самовольное содержание под стражей стало практикой».
- Фейк
В МО РФ заявили: «украинские военные в сутки выпустили три снаряда по Запорожской АЭС, один попал в крышу 1-го спецкорпуса, второй – у перехода между 1-м спецкорпусом и 2-м энергоблоком, третий разорвался у баков для дистиллированной воды около 2 -го энергоблока».
Напомним, в Херсонской области российские оккупанты продолжают терроризировать местное население. После обстрелов ВСУ они запретили местным жителям выходить из дома.
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