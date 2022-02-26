Украинские военные выражают благодарность за польские боеприпасы для борьбы с врагом

"Мы поддерживаем украинцев, мы солидарны и решительно выступаем против российской агрессии", — заявили в Польше

Вооруженные Силы Украины благодарны народу, президенту, парламенту, правительству, Министерству обороны и Вооруженным Силам Республики Польши за важный военный дар и поддержку суверенитета, территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым.

Об этом заявил Генеральный штаб ВСУ в сообщении Facebook.

Ранее Министр обороны Республики Польша Мариуш Блащак заявил, что колонна с боеприпасами, которые его страна передала Украине, уже поступила к нашим соседям.

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"Мы поддерживаем украинцев, мы солидарны и решительно выступаем против российской агрессии", – отметил он.

Напомним, что польские военные передают :