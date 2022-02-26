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Украинские военные выражают благодарность за польские боеприпасы для борьбы с врагом

Украинские военные выражают благодарность за польские боеприпасы для борьбы с врагом

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Украинские военные выражают благодарность за польские боеприпасы для борьбы с врагом

facebook.com/GeneralStaff.ua

"Мы поддерживаем украинцев, мы солидарны и решительно выступаем против российской агрессии", — заявили в Польше

Вооруженные Силы Украины благодарны народу, президенту, парламенту, правительству, Министерству обороны и Вооруженным Силам Республики Польши за важный военный дар и поддержку суверенитета, территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым.

Об этом заявил Генеральный штаб ВСУ в сообщении Facebook.

Ранее Министр обороны Республики Польша Мариуш Блащак заявил, что колонна с боеприпасами, которые его страна передала Украине, уже поступила к нашим соседям.

"Мы поддерживаем украинцев, мы солидарны и решительно выступаем против российской агрессии", – отметил он.

Напомним, что польские военные передают :

  • 60 мм минометов (100 шт.) и боеприпасов к ним (1500 шт.),
  • БПЛА (8 комплектов);
  • планируется передача боеприпасов V категории и кевларовых шлемов V категории;
  • 152 мм кумулятивные боеприпасы – 1770 шт;
  • 23 мм боеприпасы к автоматическим орудиям – 25336 шт.;
  • 23 мм подкалиберные боеприпасы к автоматическим орудиям – 5000 шт. (возможно дополнительно 66 тыс. шт.);
  • кевларовые боевые шлемы – 42 тыс. шт.

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