Соглашение о полезных ископаемых / © ТСН.ua

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США настаивают на новом соглашении по контролю над критически важными полезными ископаемыми и энергоактивами Украины, но не предлагают Киеву гарантий безопасности. Украинские чиновники выразили обеспокоенность, что новое предложение может подорвать суверенитет страны.

Об этом сообщает издание Financial Times.

По данным журналистов, этот документ выходит за пределы первоначального общего экономического соглашения, заключенного в том месяце в рамках усилий президента США Дональда Трампа по прекращению российского вторжения и компенсации военной помощи Украине.

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Украинские чиновники выразили обеспокоенность, что новое предложение может подорвать суверенитет страны, перенаправить доходы за границу и усилить зависимость страны от Вашингтона.

Новый проект соглашения является шагом к усилению контроля администрации Трампа над прибыльными природными ресурсами Украины.

Документ охватывает все минеральные ресурсы, включая нефть, газ и ключевые энергетические активы на территории Украины.

Напомним, США готовят 40-страничный договор о ископаемых с Украиной: идею меморандума отвергли. Украинская сторона пока договора не видела и к разработке не присоединена.