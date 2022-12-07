Украинским дипломатам продолжают поступать угрозы: Кулеба заявил об уже 31 случае

На всех конвертах указывается один и тот же адрес отправителя.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что украинским дипломатам продолжают поступать угрозы. В настоящее время зафиксирован 31 случай в 15 странах мира.

Об этом глава МИД написал в Facebook.

Только в течение двух дней подозрительные пакеты поступили в посольства в Италии, Польше, Португалии, Румынии и Дании, а также консульства в Гданьске.

"В общей сложности уже имеем 31 случай в 15 странах: Австрия (1), Ватикан (1), Дания (1), Испания (5), Италия (4), Казахстан (1), Нидерланды (1), Польша (6), Португалия (2), Румыния (2), США (1), Венгрия (2), Франция (1), Хорватия (1), Чехия (2)» – написал Кулеба.

По словам министра, на всех конвертах отмечается один и тот же адрес отправителя: автосалон Tesla в немецком городке Sindelfingen. Отправка проходила из почтовых отделений, не оборудованных системами видеонаблюдения. Злоумышленники также принимали меры, чтобы не оставить на свертках следов своих ДНК.

"Компания террора против украинских дипломатов, которая сейчас проходит, беспрецедентна по своим масштабам не только в контексте Украины, но и на мировом уровне. Я не помню случаев в истории, когда такое количество посольств и консульств одной страны подвергалось таким массированным атакам за столь короткий промежуток". времени. Но как бы ни пытались враги запугать украинскую дипломатию, ничего у них не получится. И дальше работаем на победу" — заявил Кулеба.

Напомним, на днях посольства и консульства Украины в шести странах получили окровавленные посылки, в пакетах также находились глаза животных. Речь идет о посольствах в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральных консульствах в Неаполе и Кракове, консульствах в Брно.

30 ноября на территории украинского посольства в Мадриде раздался взрыв. Из-за него госпитализировали мужчину. Взрывчатка была в конверте.

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