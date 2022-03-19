Украинским добровольцам срочно нужно подписать контракты: зачем и куда обращаться

Украинским добровольцам срочно нужно подписать контракты: зачем и куда обращаться

Уже зарегистрированы десятки добровольческих формирований территориальных громад.

Незарегистрированные добровольцы должны подписать контракты с командирами добровольческих формирований территориальных громад (ДФТГ).

Об этом заявил уполномоченный президента по вопросам взаимодействия с общественными объединениями и добровольческими формированиями, участвующими в обеспечении национальной безопасности Андрей Ляхович.

По его словам, всем добровольцам срочно следует подписать контракты, чтобы они смогли получить социальную защиту.

"Сейчас уже зарегистрированы десятки ДФТГ, а скоро их будет сотни. Как зарегистрировать ДФТГ. Мы просим всех незарегистрированных добровольцев обратиться к главам ваших громад, к мэрам, главам ОТГ, главам ВА и подать документы на регистрацию. Если у Вас нет связи с председателями общин, так я и мой штаб по поддержке добровольческих формирований и общественных организаций, задействованных в сфере национальной безопасности, будем рады Вам помочь", — сказал Ляхович.

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