Украинским добровольцам срочно нужно подписать контракты: зачем и куда обращаться

Уже зарегистрированы десятки добровольческих формирований территориальных громад.
Незарегистрированные добровольцы должны подписать контракты с командирами добровольческих формирований территориальных громад (ДФТГ).
Об этом заявил уполномоченный президента по вопросам взаимодействия с общественными объединениями и добровольческими формированиями, участвующими в обеспечении национальной безопасности Андрей Ляхович.
По его словам, всем добровольцам срочно следует подписать контракты, чтобы они смогли получить социальную защиту.
"Сейчас уже зарегистрированы десятки ДФТГ, а скоро их будет сотни. Как зарегистрировать ДФТГ. Мы просим всех незарегистрированных добровольцев обратиться к главам ваших громад, к мэрам, главам ОТГ, главам ВА и подать документы на регистрацию. Если у Вас нет связи с председателями общин, так я и мой штаб по поддержке добровольческих формирований и общественных организаций, задействованных в сфере национальной безопасности, будем рады Вам помочь", — сказал Ляхович.
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