Украинский бизнес может получить преимущество в США: что предложил Трамп

Стив Уиткофф / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп изучает возможность введения зоны свободной торговли между Соединенными Штатами и Украиной.

Об этом заявил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф во время Украинского завтрака в Украинском доме в Давосе, организованного Фондом Виктора Пинчука.

По словам Уиткоффа, идея беспошлинной торговли с Украиной может существенно изменить экономические правила игры и открыть новые возможности для бизнеса.

Реклама

"Президент говорил о беспошлинной зоне с Украиной, которая, по моему мнению, могла бы кардинально изменить ситуацию. Это создаст условия для масштабного входа промышленности. Представьте, что вы получаете конкурентное преимущество, ведь не платите пошлины при экспорте товаров в США", - отметил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Соединенные Штаты введут 10-процентные тарифы для нескольких европейских стран, вставших на сторону Гренландии, отправив на остров своих военных. Среди стран НАТО, которые решили наказать американский президент Дональд Трамп, – Великобритания, Франция и Германия.

После ультиматума Дональда Трампа о введении пошлин, если Дания не продаст Гренландию, ключевые европейские лидеры выступили с заявлениями о солидарности и готовности защищать суверенитет.